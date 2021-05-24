Парень повредил её, когда спрыгнул со стены.

Вечером 21 мая в поисково-спасательный отряд города Коврова поступило сообщение о происшествии. В лесу в районе Чёрного Дола ребёнок спрыгнул со стены и сломал ногу. Об этом в соцсетях рассказал .Было известно, что самостоятельно передвигаться юноша не может. О ЧП сообщила мама мальчика.На место выдвинулись спасатели, бригада скорой медицинской помощи, а также Росгвардия.Пострадавшего парня быстро нашли и оказали первую медицинскую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.