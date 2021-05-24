На станции Площадь Александра Невского Невско-Василеостровской (зеленой) линии Петербургского метрополитена на пути упал пассажир, передает . В результате поезда от этой станции и до ..
<a href="https://33live.ru/novosti/24-05-2021-v-metro-peterburga-proizoshel-sboj.html" target="_blank">В метро Петербурга произошел сбой</a> - На станции Площадь Александра Невского Невско-Василеостровской (зеленой) линии Петербургского метрополитена на пути упал пассажир, передает . В результате поезда от этой станции и до ..
[url=https://33live.ru/novosti/24-05-2021-v-metro-peterburga-proizoshel-sboj.html]В метро Петербурга произошел сбой[/url] - На станции Площадь Александра Невского Невско-Василеостровской (зеленой) линии Петербургского метрополитена на пути упал пассажир, передает . В результате поезда от этой станции и до ..