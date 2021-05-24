На станции Площадь Александра Невского Невско-Василеостровской (зеленой) линии Петербургского метрополитена на пути упал пассажир, передает . В результате поезда от этой станции и до ..

На станции "Площадь Александра Невского" Невско-Василеостровской (зеленой) линии Петербургского метрополитена на пути упал пассажир, передает . В результате поезда от этой станции и до "Спасской" ходить временно перестали. ИНформация о произошедшем уточняется.