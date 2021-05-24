Жители Мурома массово пожаловались в прокуратуру на разбитые дороги. Как установило надзорное ведомство, проезд к жилым домам на улицах Каштановая, Рябиновая, Сиреневая и Радужная возможен

Жители Мурома массово пожаловались в прокуратуру на разбитые дороги. Как установило надзорное ведомство, проезд к жилым домам на улицах Каштановая, Рябиновая, Сиреневая и Радужная возможен только по дороге с ямами и выбоинами. Примечательно, что официально этот проезд дорогой не является – в перечень дорог местного значения он не включен, хотя земля является муниципальной собственностью. Таким