Погибших и пострадавших нет.

В 18:17 23 мая на пульт ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В деревне Новлянка Селивановского района на улице Полевая загорелся частный жилой дом.На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение жилища. Пожарные потушили пламя на площади 72 квадратных метра. В результате произошедшего пострадала крыша и внутренняя отделка дома.Погибших и пострадавших нет.На вызов выезжали 2 единицы техники, а также 6 человек личного состава.Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.