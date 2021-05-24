В соревнованиях приняли участие более 120 единоборцев детско-юношеских спортивных школ Москвы и других регионов России...

В физкультурном комплексе УВД по Северо-Восточному административному округу состоялся детско-юношеский турнир «Легенды самбо. Начало» памяти генерал-лейтенанта милиции Владимира Иосифовича Панкратова.В соревнованиях приняли участие более 120 единоборцев детско-юношеских спортивных школ Москвы и других регионов России. Поединки проходили в напряженной борьбе, несмотря на юный возраст самбистов. Самым юным участникам было 7 лет.На спортивный праздник прибыли почетные гости, среди которых Любовь Николаевна Панкратова, супруга Владимира Иосифовича. Она подчеркнула, что на такие турниры приходит с чувством особой гордости: «Самбо вырабатывает сильный характер, волю, смелость, самоотверженность и этими качествами обладал мой муж. Спорт прошел через его жизнь «красной нитью» и он уделял ему много времени. Подобные турниры должны проходить всегда, ведь они помогают молодежи вырабатывать стойкость и сильные черты характера».Начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Руслан Ермаков отметил, что эти соревнования ведут свою историю с 2019 года и стали традиционными: «Для московского полицейского Главка это серьезное и значимое событие. Оно говорит об уважаемом и заслуженном руководителе, который прошел серьезный служебный путь и имел высокие спортивные достижения».Генерал-лейтенант милиции Владимир Панкратов был руководителем ГУВД Москвы в период 1992-1995 годов, являлся мастером спорта международного класса и чемпионом СССР по самбо. Он выступал и от клуба «Динамо» в весовой категории до 77 кг. Обладал хорошей техникой борьбы, а один из приемов получил собственное название «Панкратовская подсечка».Для участников и гостей турнира подготовили экспозицию, посвященную Владимиру Иосифовичу, где были размещены его фотографии с соревнований и на службе. Также в программу спортивного мероприятия вошло и выступление группы «Горница», которая исполнила народные песни в современной музыкальной обработке.На торжественной церемонии награждения победителям в соответствующих категориях вручили кубки и медали титулованные спортсмены и почетные гости мероприятия.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве