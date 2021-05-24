Просветительский марафон Новое знание проходил с 20 по 22 мая в восьми городах России.

Просветительский марафон "Новое знание" проходил с 20 по 22 мая в восьми городах России.Лекции марафона "Новое знание" продолжают набирать популярность после его завершения. Количество просмотров видеоматериалов на официальном сайте мероприятия увеличивается с каждым днем. Так, за все время лекции марафона посмотрели более 52 миллионов раз, а также получили свыше двух миллионов реакций в социальных сетях – лайков, комментариев, репостов.Интерес к мероприятию с самого начала был высоким. "Новое знание" вызвало большой общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Марафон упомянули более 300 000 раз российские и международные СМИ, а также в социальных сетях. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что популярность этого мероприятия опровергает миф о том, что молодежи не интересны серьезные темы."За три дня на площадках марафона собрались 176 высококлассных лекторов. И ты можешь выбрать любого. Это как раз то пространство, которое может быть интересно сегодня молодым людям", – сказал он.Сообщается, что видеозаписи марафона "Новое знание" останутся на навсегда. Программа и темы будущих выступлений будут формироваться из предложений зрителей, так что очень важно, чтобы интернет-пользователи оставляли комментарии во время просмотра.