Губернатор поставил задачу попасть в десятку лучших регионов страны.

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов опубликовал рейтинг административного давления на бизнес.Владимирская область расположилась в компании регионов с наиболее благоприятным деловым климатом. По итогам 2020 года субъект занял 12 место. Для сравнения, в 2019 33-ий регион находился на 14 месте.Как сообщил в соцсетях губернатор Владимир Сипягин, цель к 2024 году попасть в десятку списка бизнес-омбудсмена.- Однако 12 строчка - отличная рекомендация для потенциальных инвесторов, - уточнил Владимир Владимирович.