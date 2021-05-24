Отсутствие дождей и повышение температура повышает риск возникновения пожаров. Об этом сообщили спасатели. По их данным, пожарная особенно велика пожарная опасность на юго-востоке и в

Отсутствие дождей и повышение температура повышает риск возникновения пожаров. Об этом сообщили спасатели. По их данным, пожарная особенно велика пожарная опасность на юго-востоке и в центральных районах Владимирской области. По сообщениям синоптиков, во вторник днём ожидается до …+24 °C, а в среду до …+26 °C. При этом небольшой дождь с возможной грозой прогнозируется только в