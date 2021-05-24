У Дмитриевского собора «разбиты» цветники, производится ликвидация незаконной рекламы и последствий выходок вандалов в сквере Чайковского, на улице 850-летия и у пруда на улице Комиссарова.

Коммунальщики Владимира продолжают приводить город в порядок. Один из основных видов работ – покос травы. Ежедневно к этому виду работ привлекается не менее 70 рабочих и 10 единиц техники МКУ «Благоустройство».«Благоустраиваются улица Мира, Ново-Ямская, Соколова-Соколёнка, Красноармейская, МОПРа, Казарменная, Чапаева, Студёная гора, Никитская, Тракторная, Добросельская, Совхозная, Судогодское шоссе, Лыбедская магистраль, Ерофеевский спуск, бульвар Художника Иванова, площадь Победы, проспект Строителей, в парк имени Пушкина, а также микрорайон Энергетик», - уточнили в пресс-службе мэрии.У Дмитриевского собора растения высажены в цветники, производится ликвидация незаконной рекламы и последствий выходок вандалов в сквере Чайковского, на улице 850-летия и у пруда на улице Комиссарова.Также рабочие привлечены по уборке мусора, подметанию и продувке. Продолжается покраска, ремонт и мойка элементов обустройства площадей, скульптур, скамеек, урн, ограждений, фонарей уличного освещения.