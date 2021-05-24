С 17 по 23 мая вместе с полицией представители горадминистрации обследовали 51 предприятие потребительского рынка.

Чиновники владимирской мэрии продолжают проводить рейды по объектам торговли с целью выявления ковид-диссидентов.С 17 по 23 мая вместе с полицией представители горадминистрации обследовали 51 предприятие потребительского рынка. В 13 случаях были выявлены нарушения, на 8 объектах не соблюдался масочный режим.«С нарушителями проведена разъяснительная работа. В кафе «Труляля» полицейские собрали материалы для составления одного протокола, где сотрудник находился без маски», - уточнили в пресс-службе администрации Владимира.Начиная с 1 января сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг обследовали 1291 объект, на 275 из которых были выявлены нарушения требований Роспотребнадзора.Напомним, что на минувшей неделе по результатам проверок надзорное ведомство пришло к выводу, что