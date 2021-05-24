24.05.2021

2021-05-24 10:10:05

Во Владимирской области за сутки 24 мая подтвержден 51 случай коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 мая лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.



11 сл. в г. Владимире, 7 сл. в Муромском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в Ковровском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Киржачском, 3 сл. в Александровском, 2 сл. в Камешковском, 2 сл. в Петушинском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Меленковском, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в г. Радужный.



Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 33 200 случаев заболевания.



7600 сл. в г. Владимире, 4027 сл. в Гусь-Хрустальном, 3649 сл. о. Муром, 2381 сл. в Ковровском, 2092 сл. в Александровском, 1945 сл. в Петушинском, 1395 сл. в Юрьев-Польском, 1290 сл. в Вязниковском, 1479 сл. в Кольчугинском, 1250 сл. в Суздальском, 1030 сл. в Собинском, 1039 сл. в Киржачском, 917 сл. в Меленковском, 744 сл. в Гороховецком, 748 сл. в Камешковском, 703 сл. в Селивановском, 507 сл. в Судогодском, 404 сл. в г. Радужном.