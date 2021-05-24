С поручением разработать план газификации домохозяйств выступил президент России Владимир Путин.

С поручением разработать план газификации домохозяйств выступил президент России Владимир Путин.Соответствующие поправки были внесены в Государственную Думу на прошлой неделе, сообщил Вячеслав Володин. Спикер ГД и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступили одними из авторов поправок.По словам председателя Госдумы, депутаты примут необходимые законодательные решения до конца весенней сессии."Для нас важно реализовать поручение Президента, чтобы уже к лету люди получили газ», — сказал он.С предложением отменить плату за подключение домохозяйств к газу и сделать процесс максимально простым в апреле к президенту Владимиру Путину обратилась партия "Единая Россия".Глава государства одобрил инициативу и поручил правительству обеспечить бесплатное подключение к газу вне зависимости от площади жилища до 2023 года.Газификацией будет заниматься единый оператор. Будет составлен график бесплатного подключения в регионах.