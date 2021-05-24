Возле Москвы-Сити между двумя рабочими во время застолья произошла ссора. Окончилась перепалка тем, что один зарезал второго, передает сайт . Убийцу ..
<a href="https://33live.ru/novosti/24-05-2021-vozle-moskvy-siti-muzhchina-zarezal-svoego-kollegu.html" target="_blank">Возле Москвы-Сити мужчина зарезал своего коллегу</a> - Возле Москвы-Сити между двумя рабочими во время застолья произошла ссора. Окончилась перепалка тем, что один зарезал второго, передает сайт . Убийцу ..
[url=https://33live.ru/novosti/24-05-2021-vozle-moskvy-siti-muzhchina-zarezal-svoego-kollegu.html]Возле Москвы-Сити мужчина зарезал своего коллегу[/url] - Возле Москвы-Сити между двумя рабочими во время застолья произошла ссора. Окончилась перепалка тем, что один зарезал второго, передает сайт . Убийцу ..