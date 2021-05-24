За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 50 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 несовершеннолетних.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 94 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 2 происшествия.Полицейскими оформлено 374 происшествия с материальным ущербом.Судогодский районПо предварительной информации, 17.05.2021 г. в 13:20 на 8 км автодороги «Владимир-Муром-Арзамас» водитель автомобиля Фольксваген Тигуан, 1951 г.р., не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля ГАЗ 2752 под управлением водителя 1965 г.р. и совершил столкновение. В результате ДТП пострадал водитель Фольксваген Тигуан, диагноз: ушибленная рана правой кисти - амбулаторно.г. ВладимирПо предварительной информации, 18.05.2021г. в 20:20 на 13 км автодороги М-7 «Волга» водитель мотоцикла Хонда-ВТ250Ф, 1980 г.р., выехал на регулируемый перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем Ниссан-Альмера под управлением водителя 1961 г.р., который осуществлял маневр поворота налево на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель мотоцикла Хонда-ВТ250Ф от полученных травм скончался на месте происшествия.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 19.05.2021 г. в 10:50 на 364 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» водитель автомобиля Рено Логан, 1952 г.р., не предоставил преимущество в движении автомобилю Лада Х-Рей под управлением водителя 1986 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Лада Х-Рей, 1993 г.р., диагноз: ушиб правой кисти – амбулаторно.Александровский районПо предварительной информации, 20.05.2021 г. в 16:20 на 100 км автодороги «Колокша – Кольчугино – Александров - В. Дворики» водитель автомобиля RENAULT – ARKANA, 1993 г.р., допустила наезд на пешехода 1959 г.р., которая переходила проезжую часть дороги вне переходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась в машине скорой помощи.Вязниковский районПо предварительной информации, 21.05.2021 года в 11:50 в г. Вязники на ул. Советская у д.3/12 водитель автомобиля ВАЗ 21104, 1992 г.р., не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на препятствие (опора ЛЭП). В результате ДТП пострадал водитель, диагноз: ушибленная рана нижней губы и подбородка – амбулаторно.