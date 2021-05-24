Глава Владимира Андрей Шохин отчитался о доходах за 2020 год. За минувший год он задекларировал 3,4 млн рублей. Имущество Андрея Станиславовича практически не претерпело изменений. В общей ..

Глава Владимира Андрей Шохин отчитался о доходах за 2020 год. За минувший год он задекларировал 3,4 млн рублей.Имущество Андрея Станиславовича практически не претерпело изменений. В общей долевой собственности у него находится земельный участок площадью 543 квадратных метра, половина квартиры на 67 квадратов, половина нежилого помещения площадью 214 квадратных метров, а также гараж в 23,7 квадрата и земельный участок под него.Ранее редакция сообщала, что губернатор Владимирской области за 2020 год около 10 млн рублей. Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев за 2020 год задекларировал 4,8 млн рублей.При этом 38 депутатов Заксобрания региона 247 млн рублей. Парламентарии владимирского горсовета о 138 млн. Два народных избранника от Владимирской области, которые представляют её интересы в Госдуме, доход в 2,74 млрд рублей.