Запад заявил о шокирующем инциденте с самолетом Ryanair, совершившему экстренную посадку в Белоруссии, но и для РФ это тоже шок.
Запад заявил о "шокирующем" инциденте с самолетом Ryanair, совершившему экстренную посадку в Белоруссии, но и для РФ это тоже "шок".
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария
Захарова на своей странице в "Фейсбук", это полный "шок" для России,
поскольку невозможно понять, как можно обвинять другие страны после того, как
сами совершали подобные преступления против представителей других стран.
Захарова напомнила западным странам и США до событиях
с самолетом президента Боливии, который вынужденно сел в Австрии по требованию
руководства Соединенных Штатов или с воздушным судном на Украине, который
пришлось вернуть в аэропорт после взлета из-за находящегося на борту активиста
Антимайдана.
По ее мнению, Запад не имеет права выражать свое
отношение к подобным действиям других стран, поскольку сам грешить подобным.
Воздушное судно ирландской авиакомпании Ryanair,
совершающее рейс из Афин в Вильнюс, совершило экстренную посадку в аэропорту
Минска из-за сообщения о бомбе. Позже было установлено, что на борту не было
взрывного устройства, а самолёт пришлось посадить из-за летевшего на нем
оппозиционера, основателя телеграм-канала Nexta и главреда телеграм-канала
"Беларусь головного мозга", Романа Протасевича.
После проверки документов он был задержан. Многие
европейские политики потребовали расследовать инцидент с Протасевичем на
международном уровне.
Экс-министр культуры Белоруссии, представитель
оппозиции Павел Латушко