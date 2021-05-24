Запад заявил о шокирующем инциденте с самолетом Ryanair, совершившему экстренную посадку в Белоруссии, но и для РФ это тоже шок.

Запад заявил о "шокирующем" инциденте с самолетом Ryanair, совершившему экстренную посадку в Белоруссии, но и для РФ это тоже "шок".Как заявила официальный представитель МИД РФ МарияЗахарова на своей странице в "Фейсбук", это полный "шок" для России,поскольку невозможно понять, как можно обвинять другие страны после того, каксами совершали подобные преступления против представителей других стран.Захарова напомнила западным странам и США до событияхс самолетом президента Боливии, который вынужденно сел в Австрии по требованиюруководства Соединенных Штатов или с воздушным судном на Украине, которыйпришлось вернуть в аэропорт после взлета из-за находящегося на борту активистаАнтимайдана.По ее мнению, Запад не имеет права выражать своеотношение к подобным действиям других стран, поскольку сам грешить подобным.Воздушное судно ирландской авиакомпании Ryanair,совершающее рейс из Афин в Вильнюс, совершило экстренную посадку в аэропортуМинска из-за сообщения о бомбе. Позже было установлено, что на борту не быловзрывного устройства, а самолёт пришлось посадить из-за летевшего на немоппозиционера, основателя телеграм-канала Nexta и главреда телеграм-канала"Беларусь головного мозга", Романа Протасевича.После проверки документов он был задержан. Многиеевропейские политики потребовали расследовать инцидент с Протасевичем намеждународном уровне.Экс-министр культуры Белоруссии, представительоппозиции Павел Латушко