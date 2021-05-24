Жену депутата сельского поселения Покровка Омской области Ольгу Онищенко уличили в создании детской порнографии. 23-летняя девушка организовала у себя дома настоящую порностудию. В Сети ..

Жену депутата сельского поселения Покровка Омской области Ольгу Онищенко уличили в создании детской порнографии. 23-летняя девушка организовала у себя дома настоящую порностудию.В Сети появились публикации с материалами откровенного характера, на которых в качестве актрис выступали девятиклассницы из местной школы. Девушка утверждает, что на неё подали заявление в полицию после того, как она отказалась давать деньги одной из участниц съёмок. В отношении Онищенко было возбуждено уголовное дело о действиях сексуального характера с несовершеннолетним лицом, при этом следователи считают, что она регулярно снимала порнографию со школьницами и распространяла видеозаписи в интернете. Суд отправил обвиняемую под домашний арест, сообщает телеканал "".