Учения проходили на аэродроме Добрынское. Беспарашютное десантирование применяется, когда спасателей нужно высадить на труднодоступный объект. И туда же выгрузить необходимое

Учения проходили на аэродроме Добрынское. Беспарашютное десантирование применяется, когда спасателей нужно высадить на труднодоступный объект. И туда же выгрузить необходимое оборудование для проведения аварийно-спасательных работ. Тренировочные спуски проводятся два раза в год: сначала навык отрабатывается при помощи спускового устройства на учебной башне и уже после – с вертолёта. Борт со спасателями поднимается на высоту порядка