Онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекрёсток продолжает масштабироваться засчет действующей инфраструктуры 5POST. Теперь получить заказанные продукты на кассе ближайшего магазина «Пятёрочка» или в ..

Онлайн-гипермаркет Vprok.ru Перекрёсток продолжает масштабироваться засчет действующей инфраструктуры 5POST. Теперь получить заказанные продукты на кассе ближайшего магазина «Пятёрочка» или в постаматах 5POST могут и костромичи.Всего в период с 14 апреля по 24 мая к сервису было подключено еще 28 новых регионов, а их совокупное количество достигло 47. Сейчас сервис уже охватывает все регионы Уральского федерального округа, 94% территорий ЦФО, более половины субъектов Приволжского федерального округа и отдельные субъекты в других федеральных округах. При этом подключение новых регионов опережает плановые показатели по скорости и количеству.На сегодняшний день онлайн-гипермаркет продолжает работать в режиме курьерской доставки в 8 регионах страны, в формате самовывоза – еще в 39. К сервису подключено 3 500 точек выдачи заказов, а суммарное количество выполняемых заказов превышает 11,5 тыс. в день.Клиентам в новых регионах присутствия предлагается ассортимент из 40 тыс. наименований – товары для дома, бытовая химия, детские товары, бакалея, профессиональные товары для животных и многие другие. Исключение составят категории фреш и ультра-фреш, замороженные продукты, а также крупногабаритные товары. Доставка с самовывозом бесплатна, минимальная сумма заказа при этом- 1000 рублей. Покупки, оформленные на сайте vprok.ru, можно получить в постамате 5POST или на кассе магазинов «Пятёрочка».«Мы продолжаем развивать онлайн-гипермаркет, запускаем работу в новых регионах и идем даже с опережением намеченного графика. Уже сейчас сервис полноценно работает более чем в половине субъектов страны. Наша задача – сделать доставку качественных продуктов и ассортимент товаров разных категорий, высокое качество сервиса и полноту довозимого заказа, минимизируя риск, что той или иной позиции не окажется в наличии в момент сборки. Формат самовывоза через действующую инфраструктуру при этом – основа для дальнейшего масштабирования сервиса. Наши клиенты сами решают, когда им комфортно забрать заказ, а шаговая доступность точек выдачи – ближайшая Пятёрочка или постамат 5POST – только повышает удобство пользования сервисом», - комментирует Леонид Довладбегян, управляющий директор онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекрёсток».«Vprok.ru Перекрёсток – один из самых быстроразвивающихся партнеров 5POST. Мы, со своей стороны, также рады способствовать масштабированию бизнеса партнера. Формат самовывоза позволяет покупателям самим решать, когда им удобно забрать заказ, и не зависеть от временных интервалов доставки. Это то, что сегодня ценят наши клиенты, и мы стремимся отвечать их потребностям», - отмечает Виталий Дырдасов, управляющий директор 5POST.Активное масштабирование сервис начал еще в 2020 году, выйдя за границы МКАД и КАД в Московскую и Ленинградскую области. К середине прошлогого да возможность заказать товары на дом с доставкой курьерской службой появилась у жителей Нижнего Новгорода, Тулы и ряда других крупных городов. При этом количеств озаказов, выполняемых ежедневно, в прошлом году в среднем составляло 10 тысяч.