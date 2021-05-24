С 1 мая в регионе введён особый противопожарный режим, что означает запрет на использование открытого огня в любых целях, в том числе для сжигания мусора и приготовления еды.

Сотрудники МЧС России провели очередной противопожарный рейд с участием представителей межведомственной группы в Суздале.«На прилегающем участке возле одного из частных домов по улице Гастева выявлен факт сжигания мусора на открытой площадке. На мужчину, сжигавшего отходы, составлен административный протокол. С жителями соседних домов проведена разъяснительная работа», - отчитались по результатам мониторинга в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В ведомстве напомнили, что штраф за указанное правонарушение составляет до четырёх тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц - 30 тысяч, а для юрлиц - до 400 тысяч рублей.Напомним, что с 1 мая в регионе введён особый противопожарный режим, что означает запрет на использование открытого огня в любых целях, в том числе для сжигания мусора и приготовления еды.