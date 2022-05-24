По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на территории Владимирской области за...

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 24 мая 2022 года лабораторно подтверждено 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:9 сл. во Владимире,6 сл. в Муромском районе,6 сл. в Ковровском районе,2 сл. в Кольчугинском районе,4 сл. в Александровском районе,4 сл. в Юрьев-Польском районе,6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Собинском районе,1 сл. в Радужном,2 сл. в Меленковском районе,2 сл. в Вязниковском районе,1 сл. в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151492 случая заболевания.