Как сообщает пресс-служба владимирского реготделения, конкуренцию в предварительном голосовании ему составят зампред ЗС Дмитрий Рожков и гендиректор ГК ВЭМЗ Алексей Русаковский.

Александр Авдеев примет участие в праймериз «Единой России» для последующего выдвижения на пост губернатора. Решение принято по итогам заседания президиума местного политсовета.Как сообщает пресс-служба владимирского реготделения, конкуренцию в предварительном голосовании ему составят зампред ЗС Дмитрий Рожков и гендиректор ГК ВЭМЗ Алексей Русаковский.Теперь соискатели должны провести встречи с секретарями местных отделений, представить программы развития Владимирской области, а также ответить на вопросы жителей.Итоги ПГ подведут в конце июня на конференции политического объединения.Напомним, что в октябре прошлого года Владимир Путина назначил Александра Авдеева вместо ушедшего в Госдуму Владимира Сипягина.