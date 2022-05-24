День Кирилла и Мефодия также называют днем славянской письменности.

День Кирилла и Мефодия также называют днем славянской письменности.ИСТОРИЯКирилл и Мефодий были братьями и жили в Греции в девятом веке. Они приняли православие и оказали огромное влияние на развитие письменности. Так, именно они стали прародителями алфавита, который в итоге был назван "кириллицей". Такое название он получил в честь Кирилла – одного из братьев. Также Кирилл и Мефодий создали ряд текстов, в которых рассказывалось о христианстве. Вклад святых оказало большое влияние на развитие культуры многих стран.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 24 МАЯВ этот день запрещалось мести пол, поскольку считалось, что можно потерять удачу. По этой же причине нельзя было покупать новую обувку. Кроме того, 24 мая не стоит начинать новые дела, так как планы могут не сбыться.ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫСуществует ряд традиций и примет:Если день выдался дождливый, значит летом часто будет идти дождьЕсли с самого утра было жарко, значит такая погода сохранится на все летоЕсли во время восхода небо было багряным, значит летом могут быть пожарыТакже считалось, что 24 мая женщины не должны заниматься домашними делами, а мужчины, в свою очередь, не должны работать в поле. Это считалось плохой приметой.