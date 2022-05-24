Мэр города Владимира Андрей Шохин рассказал о своих доходах за 2021 год, составивших 2,6 млн рублей. Это на 800 тысяч рублей меньше, чем глава областного центра заработал годом ранее. В

Мэр города Владимира Андрей Шохин рассказал о своих доходах за 2021 год, составивших 2,6 млн рублей. Это на 800 тысяч рублей меньше, чем глава областного центра заработал годом ранее. В декларации у Андрея Шохина числится квартира площадью 128,3 кв.м., земельный участок на 543 кв.м., и половина квартиры в 67,7 кв.м. Своего автомобиля, как и гаража