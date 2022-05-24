Городу Радужный - полвека! С юбилейной датой жителей поздравил глава Владимирской области Александр...

Городу Радужный - полвека! С юбилейной датой жителей поздравил глава Владимирской области Александр Авдеев.Юбилей отметили праздничным шествием. Участие в нём приняли первые лица региона, жители Радужного, представители местного самоуправления, коллективы градообразующих предприятий. Маршем по центральной площади прошли юнармейцы, кадеты и ветераны. Участники праздничного митинга возложили цветы к памятнику генерал-лейтенанту Ивану Косьминову, основателю Радужного. За большой вклад в становление, развитие и процветание города глава региона вручил благодарности и Почетные грамоты жителям Радужного. Знаменитый лазерный полигон "Радуга" и сегодня остаётся локомотивом отрасли. По словам главы региона, город- молодой, но очень перспективный. Он преображается благодаря участию в нацпроектах и бизнес-инициативах. В Радужном строится жилье, развиваются соцфсера, образование и спорт.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:– Действительно, город может гордиться своими жителями. Здесь одна из самых лучших систем образования, детские сады и школы занимают всегда первые призовые места на всевозможных конкурсах, спортсмены заслужили себе славу не только на территории России, но и далеко за ее пределами.