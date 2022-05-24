Аглая Шиловская родилась и выросла в семье Всеволода Шиловского, но значимую роль в ее карьере сыграл другой знаменитый кинодеятель.

Аглая Шиловская родилась и выросла в семье Всеволода Шиловского, но значимую роль в ее карьере сыграл другой знаменитый кинодеятель.Аглая Шиловская появилась на свет в 1993 году и выросла в творческой семье. Ее дед – известный артист Всеволод Шиловский, бабушка – актриса Нина Семенова, отец – кинорежиссер и сценарист Илья Шиловский. Можно сказать, с выбором профессии у Аглаи никогда не было трудностей. Она дебютировала на сцене уже в 4 года, освоила несколько музыкальных инструментов, а в 15 лет поступила в Щукинское училище.Шиловская понимала, что с такой выдающейся родней ей придется держать марку всегда. Возможно, именно это стало ее главным стимулом для творческих свершений. В 2010 году внучка Всеволода Николаевича впервые появилась на экранах, причем сразу с главной ролью. Впрочем, удачным стартом карьеры она обязана только своим талантам и Станиславу Говорухину.Снявшись в фильме "В стиле jazz", Аглая Шиловская полюбилась зрителям и сразу же перескочила на следующую ступеньку своей карьеры. Примечательно, что главная роль досталась ей не только из-за актерского таланта. Помимо Аглаи к Станиславу Сергеевичу пробовались еще сотни артисток, но из-за навыка игры на флейте режиссер выбрал именно ее. Можно сказать, Говорухин открыл для нее путь в профессию.После премьеры фильма "В стиле jazz" Шиловской оставалось только закрепить свой успех следующими успешными работами. Сегодня на счету актрисы около 15 проектов, но многим зрителям она запомнилась благодаря сериалу "Скажи правду".В личной жизни Аглае Шиловской повезло не меньше, чем в карьере. Со своим супругом, актером Федором Воронцовым, она познакомилась в студенческие годы. Молодой человек актрисе сразу понравился, но в тот момент он был женат на другой, а позже у него родился ребенок. Впрочем, вскоре супружеская жизнь не заладилась, и Федор ушел из семьи. Только после этого у них с Шиловской начались романтические отношения.В 2017 году влюбленные узаконили свой брак и обвенчались. Аглая смогла подружиться с бывшей избранницей мужа и его сыном от первого брака. Семьи живут рядом и воспитывают Матвея общими усилиями.Сейчас внучке Всеволода Шиловского 29 лет. Актриса не любит делиться деталями личной жизни, зато в профессии с радостью хватается за любые возможности. Звезда участвовала в шоу "Точь-в-точь", блистала в "Ледниковом периоде" вместе с Максимом Шабалиными была соведущей Дмитрия Нагиева в "Голос. Дети".К сожалению, в жизни Аглаи не обошлось и без тяжелых моментов. Актриса всегда называла себя папиной дочкой, а не так давно потеряла отца, с которым была очень близка. Ильи Шиловского не стало в феврале 2021 года.