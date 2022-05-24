Определился перевозчик для двух социальных городских маршрутов: 13С и 16С. На торги заявился всего 1 перевозчик. Кстати, это муниципальное предприятие «Владимирпассажиртранс». Сейчас, судя

Определился перевозчик для двух социальных городских маршрутов: 13С и 16С. На торги заявился всего 1 перевозчик. Кстати, это муниципальное предприятие «Владимирпассажиртранс». Сейчас, судя по сайту горадминистрации, оно обслуживает 12 автобусных маршрутов города. Протяжённость маршрута 13С в прямом и обратном направлении 52,5 километра. Обслуживать его, судя по конкурсной документации будут двумя автобусами большого класса. Ежедневно с