На двух федеральных трассах, проходящих через Владимирскую область, уличное освещение обновят светодиодными светильниками. Работы на трассах М-7 и Р-132 пройдут в 2022-2023 годах, сообщили в ФКУ

На двух федеральных трассах, проходящих через Владимирскую область, уличное освещение обновят светодиодными светильниками. Работы на трассах М-7 и Р-132 пройдут в 2022-2023 годах, сообщили в ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» во вторник, 24 мая. На М-7 обновят освещение в Петушках, Покрове и Аннино. Новые линии коммуникаций также появятся на южном объезде Владимира: у Мостостроя,