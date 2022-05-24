В минувшие выходные Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил владимирцам и гостям региона обширную программу: экскурсии, мастер-классы, театральные постановки, концерты.

В «Ночь музеев» выставки ВСМЗ посетило почти 4500 человек. В минувшие выходные Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил владимирцам и гостям региона обширную программу: экскурсии, мастер-классы, театральные постановки, концерты.В Музейном центре «Палаты» горожане посетили обновленную картинную галерею, экспозиции «Дворцовый зал», «Из-за семи морей», «Левитан. Биография в контексте времени».В Суздальском Кремле многих заинтересовала выставка «Суздальский музей. Первые 100 лет».Музей Хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном подготовил концертные программы. Для собравшихся выступили профессиональные исполнители народных песен и детские коллективы. В Судогодском районе гостям устроили вечернюю прогулку по усадьбе Храповицкого, расположенной в Муромцево.