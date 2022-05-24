Упразднение структуры не скажется на качестве и стоимости теплоснабжения.
ПАО «Т Плюс» ликвидирует АО «Владимирские коммунальные системы». Дочерняя компания занималась ремонтом теплосетей областного центра.
Сейчас «ВКС» уже не занимается обслуживанием коммуникаций. Все сотрудники переведены в головную организацию.
«Это внутренняя реорганизация. Упразднение структуры не скажется на качестве и стоимости теплоснабжения. Цель - повысить эффективность управления активами», - подчеркнули в руководстве «Т Плюс».