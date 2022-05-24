83-летняя пенсионерка из Гусь-Хрустального отсудила за собачий укус компенсацию в размере 23,3 тысяч рублей. Проверка доказала, что кавказская овчарка, укусившая бабушку, была без намордника,

83-летняя пенсионерка из Гусь-Хрустального отсудила за собачий укус компенсацию в размере 23,3 тысяч рублей. Проверка доказала, что кавказская овчарка, укусившая бабушку, была без намордника, сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 24 мая. Собака напала на пенсионерку, когда та выходила из магазина, принадлежащего хозяину собаки. Овчарка накинулась на пожилую женщину, повалила на землю и укусила за