Срок полномочий четверых из них составит шесть лет.

Владимир Путин назначил во Владимирской области шесть новых судей. Срок полномочий четверых из них составит шесть лет.Согласно указу президента от 23 мая, Ярослав Морковкин стал зампредседателя Владимирского областного суда. Камешковский районный суд возглавил Олег Жуков Алексеевич. Председателем Фрунзенского районного суда Владимира будет Наталья Антонова. Её замом - Светлана Стеций.Добавим, что Сергей Заглазеев и Аксана Соколова получили посты судей в Ленинском и Октябрьском районах.