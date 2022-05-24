Напомним, что здание по адресу Гагарина, 2 (бывшей Царицынской) находится под охраной государства...

Напомним, что здание по адресу Гагарина, 2 (бывшей Царицынской) находится под охраной государства как объект культурного наследия.Смелым арендатором, который не побоялся взять на себя бремя охранных обязательств в 2019-ом году, оказалась компания "Амега". Арендатору удалось расчистить "авгиевы конюшни" в историческом доме и поменять кровлю здания. До этого здание разрушалось из-за протечек. Укреплены чердачные балки. Темп восстановительных работ диктует сам статус объекта. Любые работы должны согласовываться с Инспекцией по охране объектов культурного наследия. Многие вопросы приходится решать в суде, как например, с установкой окон.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:– Начнутся работы по ремонту фасада и установке новых оконных рам. Разрешение на это было получено вот совсем недавно, то есть в начале это разрешение Госинспекция не давала, но потом как бы в рамках законодательства было найдено компромиссное решение и арендатор этого здания получил разрешение на вот эти виды работ.