Фото: https://stock.adobe.com/ru/ В Собинском районе в ходе оперативных мероприятий задержали...

Фото: https://stock.adobe.com/ru/В Собинском районе в ходе оперативных мероприятий задержали 34-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Полицейские изъяли у мужчины полимерный пакет с порошкообразным содержимым. Результаты проведенного исследования показали, что изъятое вещество – синтетический наркотик, массой 1,13 грамма.В отношении 34-летнего жителя Собинки возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. Подозреваемого заключили под стражу.За совершение аналогичного деяния перед судом предстанут 39-летний и 36-летняя жители Гусь-Хрустального района. Расследование уголовного дела завешено. Преступники пойдут под суд за незаконное хранение и незаконный сбыт наркотических средств. В феврале у обвиняемых изъяли синтетический наркотик общей массой 0,54 грамма.Свою вину местные жители признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.