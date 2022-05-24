Почти 45 тысяч клиентов филиала «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях выбрали опцию «Гарантия плюс» — сервис, предоставляющий дополнительную гарантию на ..

Почти 45 тысяч клиентов филиала «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях выбрали опцию «Гарантия плюс» — сервис, предоставляющий дополнительную гарантию на телекоммуникационное оборудование. В среднем ежемесячно к сервису подключаются более 2,5 тысяч абонентов.Услуга позволяет однократно заменить приобретенные или взятые в аренду у «Ростелекома» модемы, ТВ-приставки, видеокамеры, терминалы и PLC-адаптеры. Поменять устройства по «Гарантии плюс» можно, если они вышли из строя из-за перепада напряжения, пожара, взрыва, удара молнии, затопления.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«При подключении дорогостоящего телеком-оборудования клиенты всегда хотят быть уверенными в его работоспособности. Но в жизни случается разное: собака может перегрызть провода, ребенок – пролить чай на роутер, в конце концов, случаются и пожары. В подобных ситуациях пользователь может рассчитывать на нашу помощь. Именно поэтому дополнительная страховка за символическую сумму в 30 рублей так востребована. Только за прошедшие 4,5 месяца ею воспользовались почти 11 тысяч абонентов».Вадим Хрулёв, абонент «Ростелекома» во Владимире:«В прошлом году на месяц уезжали на море с семьей, а когда вернулись, обнаружили неприятный сюрприз: соседи сверху делали ремонт и затопили нас. Пострадали не только обои и мебель, но и техника. По гарантии обменяли оборудование на новое за три дня. Жаль, что такую же гарантию нельзя сделать на ноутбук и телевизор».Для замены оборудования достаточно позвонить по номеру горячей линии и сообщить о проблеме. «Ростелеком» предоставит новое устройство в течение трех дней. Узнать подробную информацию о сервисе можно на «Ростелекома» и по телефону 8 800 450 01 50.