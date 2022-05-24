На неё напала кавказская овчарка.

В Гусь-Хрустальном пенсионерка отсудила компенсацию за травмы от укуса собаки. Подробностями поделились в прокуратуре Владимирской области.На 83-летнюю женщину, выходившую из магазина, напала кавказская овчарка, принадлежащая семье владельца торговой точки. Животное повалило пенсионерку на землю и укусило за предплечье.Судебно-медицинская экспертиза диагностировала у женщины ссадины на правом плече и кровоподтеки. В ходе проверки выяснилось, что четвероногое гуляло без поводка и намордника.Прокурор подал иск в суд. В пользу бабушки взыскано 20 тысяч рублей морального и 3,3 тысячи рублей материального вреда.