Представитель Общественной палаты Владимира не увидел нарушений в проведении голосования по выбору объектов для благоустройства во Владимире в 2023 году. Кто сейчас лидирует в голосовании и

Представитель Общественной палаты Владимира не увидел нарушений в проведении голосования по выбору объектов для благоустройства во Владимире в 2023 году. Кто сейчас лидирует в голосовании и сколько еще необходимо набрать голосов для благоустройства сразу двух объектов в областном центре? В редакцию нашего телеканала обратился Дмитрий Жученко. Поводом обращения стали наши материалы о жалобах жителей спального