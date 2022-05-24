Фото: https://pixabay.com/ru/ Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения...

Фото: https://pixabay.com/ru/Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой выявила нарушения в деятельности администрации Суздальского района. В соответствии с пунктом 4Б поручения Президента РФ органам местного самоуправления необходимо обеспечить разработку схем организации дорожного движения на территории муниципальных образований.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, указанная схема организации дорожного движения администрацией не разработана и не реализуется, что противоречит государственной политике в области безопасности дорожного движения и нарушает права граждан на безопасные условия передвижения.С целью устранения данных нарушений межрайонным прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации Суздальского района незаконным и об обязании разработать комплексную схему дорожного движения.Заявленные требования судом удовлетворены.