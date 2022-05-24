Подозреваемый арестован. Его ждёт суд.

В Юрьев-Польском районе отчим предстанет перед судом по обвинению об изнасиловании падчерицы. Истязания продолжались на протяжении 14 лет. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.По версии следствия, в период с 2005 по 2019 годы обвиняемый совершил в отношении девочки, 2002-го года рождения, преступления против её половой свободы и неприкосновенности.Лишь в 17 лет потерпевшая заявила о произошедшем в полицию. Мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Сейчас ему 51 год. Только в апреле 2021 года фигуранта задержали. Вину в совершенных преступлениях он не признал. Ему предъявлено обвинение по трём статьям п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, ч. 1 ст. 135 УК РФ, ч. 2 ст. 135 УК РФ.«В ходе расследования проведены три компьютерные экспертизы. Из ноутбука обвиняемого извлекли фото- и видеоматериалы, которые подтверждают совершение преступлений. По результатам сексолого-психиатрических экспертиз, подозреваемый признан вменяемым.Дело с утверждённым обвинительным заключением рассмотрит Юрьев-Польский районный суд.