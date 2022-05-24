Около полутора тысяч новобранцев из Владимирской области отправятся служить во время весеннего призыва. В этом году впервые за ковидное время родственникам разрешили присутствовать на

Около полутора тысяч новобранцев из Владимирской области отправятся служить во время весеннего призыва. В этом году впервые за ковидное время родственникам разрешили присутствовать на торжественной отправке призывников. Из сборного пункта военного комиссариата Владимирской области проводили новобранцев, которым предстоит пройти военную службу по призыву в сухопутных войсках Западного Военного округа. Сегодня служить отправляются 22 человека. Олег