Смотрите в программе Вести-Владимир: - Бой за урожай Посевная на фоне майских снегопадов и...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Бой за урожайПосевная на фоне майских снегопадов и европейских санкций. С какими еще трудностями владимирские аграрии столкнулись в этом году?- Будущее за намиРешающий голос - за владимирцами. Горожане выбирают, какие городские пространства получат новую жизнь. Как и где проголосовать?- Зачет на высотеБудущие десантники сдают экзамен в воздухе. Наш регион в пилотном проекте по созданию единых центров подготовки к военной службе.