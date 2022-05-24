Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Бой за урожай
Посевная на фоне майских снегопадов и...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Бой за урожай
Посевная на фоне майских снегопадов и европейских санкций. С какими еще трудностями владимирские аграрии столкнулись в этом году?
- Будущее за нами
Решающий голос - за владимирцами. Горожане выбирают, какие городские пространства получат новую жизнь. Как и где проголосовать?
- Зачет на высоте
Будущие десантники сдают экзамен в воздухе. Наш регион в пилотном проекте по созданию единых центров подготовки к военной службе.