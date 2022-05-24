Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Бой за урожай
Посевная на фоне европейских санкций. С...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Бой за урожай
Посевная на фоне европейских санкций. С какими еще трудностями владимирские аграрии столкнулись в этом году?
- Предварительные выборы
В регионе стартовали губернаторские праймериз. Кто поддержал кандидатуру Александра Авдеева на внутрипартийных выборах?
- Майский снег
За неделю до лета природа устроила снежный сюрприз. Владимирцы делятся кадрами майского снегопада.