Смотрите в программе Вести-Владимир: Вне цивилизации Ни света, ни дороги, ни связи. Почему...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":Вне цивилизацииНи света, ни дороги, ни связи. Почему жизнь в деревне Тимирёво Судогодского района остановилась в прошлом веке?Дело - за горожанамиЖители областного центра продолжают голосовать за преображение городских пространств. Как и где отдать свой голос за любимое место во Владимире?Радужные 50Радужному исполнилось полвека. Какие проекты и предприятия позволяют ему называться перспективным городом?