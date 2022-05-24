Смотрите в программе Вести-Владимир:
Вне цивилизации
Ни света, ни дороги, ни связи. Почему...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Вне цивилизации
Ни света, ни дороги, ни связи. Почему жизнь в деревне Тимирёво Судогодского района остановилась в прошлом веке?
Дело - за горожанами
Жители областного центра продолжают голосовать за преображение городских пространств. Как и где отдать свой голос за любимое место во Владимире?
Радужные 50
Радужному исполнилось полвека. Какие проекты и предприятия позволяют ему называться перспективным городом?