Президент России Владимир Путин произвел несколько кадровых перестановок в судах Владимирской области. Указ от 23 мая появился на официальном портале правовой информации. Изменения

Президент России Владимир Путин произвел несколько кадровых перестановок в судах Владимирской области. Указ от 23 мая появился на официальном портале правовой информации. Изменения коснулись должностей председателя Владимирского областного суда, председателей Камешковского районного суда и Фрунзенского районного суда города Владимира, зампредседателя Фрунзенского райсуда, а также двух судей Ленинского и Октябрьского районных судов города. Новым заместителем председателя