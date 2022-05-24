Фото: https://pixabay.com/ru/ В Суздальском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении...

Фото: https://pixabay.com/ru/В Суздальском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летнего владимирца. Его обвинили в закупке и хранении алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии, а также в приобретении и хранении в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Летом 2021 года мужчина решил заняться деятельностью по продаже алкогольной продукции, не имея на это соответствующей лицензии. С этой целью он закупил у неустановленного лица более 3000 бутылок водки и иных алкогольных напитков, на которых отсутствовали акцизные марки.Приобретенную алкогольную продукцию злоумышленник хранил в гараже на даче с целью дальнейшей продажи гражданам.Вину в совершении преступлений подсудимый признал полностью, раскаялся в содеянном.Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа на общую сумму 2 050 000 рублей.Изъятая алкогольная продукция будет уничтожена.Приговор не вступил в законную силу.