Нестандартная авария с пострадавшей от электросамоката собакой произошла во Владимире на проспекте Ленина в понедельник, 23 мая. Момент, где парень на сигвее сбивает пса, попал на

Нестандартная авария с пострадавшей от электросамоката собакой произошла во Владимире на проспекте Ленина в понедельник, 23 мая. Момент, где парень на сигвее сбивает пса, попал на видеорегистратор, запись с которого опубликовали в группе ВК «Подслушано во Владимире». На кадрах видео видно, как хозяйка декоративной собаки с кем-то общается, в то время как поводок растянулся через