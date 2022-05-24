Контракт заключат на пять лет.

Мэрия Владимира определилась с новым перевозчиком на маршрутах №13С и 16С. Единственную заявку на торги подал «Владимирпассажиртранс», который и займётся их обслуживанием. Контракт заключат на пять лет.По направлению «Тандем» – Лунево» движение будет начинаться в 6:30 и завершаться в 21:00. На линию выйдут две единицы транспорта, которые будут выполнять 29 рейсов в день.По маршруту «8-ЮЗ - Бухолово» будут ездить шесть автобусов. График движения – с 6:10 до 22 часов. В сутки они будут выполнять 78 рейсов.Добавим, что теперь «Владимирпассажиртранс» отвечает за 13 городских маршрутов.