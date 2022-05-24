ГТРК «Владимир» продолжает цикл публикаций, посвященных теме отдыха в удивительных местах нашей...

ГТРК «Владимир» продолжает цикл публикаций, посвященных теме отдыха в удивительных местах нашей планеты и страны, где главные герои — обычные владимирцы. На очереди — Анатолий Маркеев из Владимира, бренд-модель и блогер-путешественник. Совсем недавно он вернутся из поездки по необычным городам, где в ссылке жила царская семья Романовых. Молодой человек восторженно отзывается о туристических открытиях, что он там сделал. Но все по порядку.Чем интересен этот маршрут?Тюмень: город термальных источниковАнатолий Маркеев признается, что несколько лет назад посетил сероводородные источники в Пятигорске и снял там свой самый успешный сюжет. В дальнейшем на его планшете очень часто стала появляться контекстная реклама тюменских термальных источников. В марте этого года он случайно увидел огромный баннер с Ольгой Бузовой, которая их рекламировала, и решил, улыбаясь, что это точно судьба. На майские праздники план осуществился:- Мы поехали по маршруту Тюмень — Тобольск небольшой компанией. Билеты на самолет оказались дешевле, чем по двум моим любимым направления — в Пятигорск или Сочи. Стоимость на самолет вышла всего 8 тыс руб. на человека туда и обратно. Считаю, что это очень демократично. Гостиницы же можно было найти от 1000 руб. в сутки, но мы выбрали номер в самом центре Тюмени в шаговой доступности от набережной по цене 3000 руб. Поход на 5 часов в крупный термальный комплекс обошелся нам в 2700 руб. Чем не отличный отдых? Ну, и такси оказалось «по кошельку»: из одного района города в другой можно доехать за 200 руб., а до аэропорта всего за 350 руб.О царе и не только...Наверное вы спросите: а при чем тут… царь? Когда мы приобретали билеты на самолет и бронировали гостиницу, то купили билеты на туристический электропоезд «Императорский маршрут» из Тюмени в Тобольск. Стоимость в одну сторону оказалась всего 800 руб. Отличие от обычной электрички в комфортности вагонов, большом расстоянии между сиденьями, уникальным интерьером: стены украшают фотографии из разных моментов жизни царской семьи, под потолком есть ТВ экраны. При посадке выдаются наушники, таким образом 4,5 часа в пути можно смотреть и слушать истории из жизни Николая II. Мы узнали много интересных фактов о том, как была «переписана» история после революции, как жил царь.А вообще, возвращаясь чуть назад, в Тюмени оказалось достаточно памятных мест, посвященных Романовым. Я познакомился с мемориальной доской, на которой запечатлена дата прибытия царя в город для дальнейшей отправки в Тобольск, а также изучил красивейший памятник императорской семье на территории одного монастыря. Неподалеку расположена набережная на реке Тура. Отмечу сразу, она невероятно уютная. Вымощена гранитными плитами, здесь также много информационных стендов, посвященных достопримечательностями города и Тюменской области. Ну, а через реку Тура перекинут современный пешеходный «Мост влюбленных». Визуально он похож на Крымский или Муромский. К царской семье не имеет никакого отношения. Свое название мост получил благодаря конкурсу на самый долгий поцелуй, который здесь проходил."Мост влюбленных днем", фото из личного архива Анатолия Маркеева."Мост влюбленных ночью", фото из личного архива Анатолия Маркеева.Городские легендыВ рамках своего блога я люблю в каждом городе находить места, с которыми связаны местные легенды. Например, мне показался крайне любопытным холм «Сибирского Ведьмака». Тюменцы верят, что если взобраться на него ровно в полдень - можно забыть прошлую любовь и встретить новую. Проверять не стал, пожалел красивый газон, хотя после обеда там лежали парочки, греясь на солнышке.На набережной, кстати, можно еще увидеть «Окно Хоббита». Тюменцы верят, что оно приносит удачу молодоженам. Если в него вдвоем заглянуть на 7-й день после свадьбы, то семью ждет счастливый и крепкий брак."Окно Хоббита", фото из личного архива Анатолия Маркеева.Рекомендую посетить и Сквер сибирских кошек. Он был так назван в честь животных, которых из Тюмени отправили в "послеблокадный" Ленинград, чтобы спасти город от крыс. В скверике красуются 12 позолоченных фигурок кошек, одну из которых можно погладить, чтобы сбылось заветное желание.Недалеко от парка есть любопытный памятник бездомному щенку. Легенда гласит, что если бросить заморскую монетку ему в копилку, то родители в старости будут жить в достатке.Советую, если вы будете в Тюмени, посмотреть и на Круглую Баню. Легенда гласит, что если ее обойти трижды — отступят все болезни (кроме сердечных). Я, кстати, впервые видел баню такой формы. Как оказалось, подобных в России всего три. Тюменская была построена в 1930 году советским архитектором и лидером ленинградского конструктивизма — Александром Никольским, но со временем была заброшена, увы.В Тобольск по доброй волеКогда мы добрались до Тобольска, то в первую очередь после электропоезда захотели увидеть дом, где жила семья Романовых в ссылке со своими слугами до отправки в Екатеринбург. Теперь здесь расположен Музей семьи императора. Открыт он был недавно - в 2018 году. В выставочном зале максимально отражена атмосфера последних дней Романовых. И остаются довольно смешанные чувства после просмотра: трагизма и даже краха. Здесь можно изучить дощечку с автографом Николая II, шелковую шаль Александры Федоровны, счета на продукты питания, фонарь цесаревича Алексея, любительские фотографии членов семьи и многое другое.В Тобольске мы успели заглянуть в Музей предпринимательства (в торговых рядах) местного Кремля. Пройдя по залам можно узнать об истории Сибирского тракта и таможенного дела, оказаться на городской ярмарке давних лет. В витринах, стилизованных по торговые лавки, сохранились подлинные вещи. Любопытно изучить товары и предметы обмена восточных и западных стран.Следует в Тобольске посетить и знаменитый «Тюремный замок» (куда ссылали людей со всей России). В экспозиции представлены камеры общего и строгого режима, лазарет, комната свиданий и др. Учитывая, что в Тобольском централе содержали заключенных с разным вероисповеданием, стоит обратить внимание на молельни разных религий. А вот подвалы крепости — одно из самых жутких мест комплекса. Есть тут и карцер, в котором невозможно разогнуться, маленькая комнатка для прогулок. Зрелище скажу я вам — не для слабонервных.Но самое удивительное, что в «Тюремном замке» расположен хостел «Узник», где туристы могут переночевать (600 руб. за кровать). Наверное, потом они действительно ощущают себя на свободе...На заметку!Восстанавливать эмоциональный фон следует с Ангелами Тобольска. Их фигурки разместились на главном туристическом маршруте города: Площадь Менделеева (Гениальный Ангел), Драмтеатр (Театральный Ангел), Роща Журавского (Ангел Влюбленных), Красная площадь (Милосердный Ангел), Прямской взвоз (Архитектурный Ангел), Базарная площадь (Улыбающийся Ангел), ул. Мира (Музыкальный Ангел), Гимназический мостик (Литературный Ангел), Сад Ермака (Созерцающий Ангел), Троицкий мыс (у Дворца Наместника, Странствующий Ангел). У каждого Ангела свой образ и своя история. Автор современных скульптор - Дмитрий Прибыльнов. Создал он фигурки совсем недавно — в 2021 году.Анатолий Маркеев отмечает, что данный маршрут интересно изучать как весной, так и летом. Главное — определить для себя самые важные места, ну и не забыть воспользоваться советами бывалых путешественников по Сибири.В заключение еще одна рекомендация от Анатолия: существуют прямые авиарейсы из Тобольска (нового аэропорта «Ремезов») до Москвы, необязательно возвращаться в Тюмень для отправки домой. Правда, об этом туристы из центральной России узнают в самый последний момент.Светлана КугановаФото из личного архива Анатолия МаркееваЧитайте также: Часть 1. Стамбул; Часть 2. Байкал; Часть 3. Урал