Одно из любимых мест жителей района Доброе вновь выставили на продажу, точнее обновили ценовое...

Одно из любимых мест жителей района Доброе вновь выставили на продажу, точнее обновили ценовое предложение. Если ранее кинокомплекс предлагали купить за 200 миллионов рублей (это было в сентябре 2022 года), то теперь сумма значительно ниже.Как указано в свежем объявлении, за 120 миллионов рублей покупатель приобретет 4835,4 м² недвижимости на Суздальском проспекте. Напоминаем, что это кинотеатр, детский центр, ресторан, кафе и другое. Популярное и проходное место.Известно, что до 2014 года кинотеатром владел известный бизнесмен Сергей Елесин. После его смерти имущество перешло к родственникам. В 2020 и 2021 годах доходы кинотеатра упали из-за пандемии. В 2022 году «РусьКино» вновь ищет «хозяина».Фото: официальный сайт "РусьКино"