Владимирская область продолжает реализовывать проект Производительность труда. 45 предприятий уже...

Владимирская область продолжает реализовывать проект "Производительность труда". 45 предприятий уже участвуют. До конца года к ним присоединятся ещё 3. Производитель вентиляционного оборудования ООО "Изметалла" один из тех, кто поставил перед собой амбициозные цели.Профиль владимирской компании "Изметалла" - вентиляционное оборудование и дымоходные системы. В этой сфере производители уже 17 лет. Компания набрала новых сотрудников (сейчас их уже 200), укрепила технологический потенциал, привлекла новых клиентов. Но вот загвоздка - темпы производства отстают от уровня развития предприятия. На помощь пришла программа Регионального центра компетенций. Она поможет увеличить производственную эффективность: сократить время, оптимизировать загрузку персонала, увеличить выработку продукции на человека.Андрей Крайнов, технический директор ООО «Изметалла»:- Мы видим много мест, где мы сейчас теряем время. Для нас, вроде, это привычный процесс. Мы это все не видели, но, когда мы выстроили с помощью РЦК весь процесс на большой доске, мы выстроили всю карту потока, нарисовали диаграмму спагетти... мы их увидели. Работник будет работать в том же темпе. Просто он не будет тратить свое время на ненужные движения, ненужные перемещения. Соответственно, это поднимает компанию на рынке труда и повышает уровень зарплаты сотрудников.Нацпроект протянул руку каждому сотруднику. Главная задача - повысить производительность и рентабельность компании без финансовых вложений, за счет перестройки внутренних процессов. Ведь иногда проблема таится, например, в неэффективной планировке предприятия. Сейчас "Изметалла" выпускает около миллиона единиц продукции в год, по истечении 3-х лет кураторства РЦК показатель хотят увеличить в 2 раза.Федор Жаров, руководитель проекта АНО «РЦК Владимирской области»:- На самом деле, руководство ставит очень амбициозные цели. Я не скажу, что они какие-то недостижимые. Я считаю, что рост в полтора раза плюс 50 процентов к производительности за первый год, который был озвучен техническим директором Крайновым Андреем, он вполне реален. Я уверен на 99 процентов, что мы сможем даже превзойти этот прогноз.В помощь - инструменты бережливого производства. От диагностики и производственного анализа до создания инфоцентра. Сотрудники смогут бесплатно обучаться на "Фабрике офисных процессов". Цель регионального Центра компетенций - отладить работу 50-ти предприятий области.Любовь Клюквина, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»